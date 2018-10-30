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الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
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مصر
فيديو.. سفير مصر في برلين: زيارة السيسي إلى ألمانيا ناجحة بكل المقاييس
التنمية الصناعية: تطوير شق الثعبان تحتاج لمنظومة كاملة وتخصيص أراضي لانشاء مناطق جديدة
«القومي لحقوق الإنسان»: نعمل على إنصاف المتضرر طبقا للقانون
وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها
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العالم
المفوضة السامية لحقوق الإنسان تريد مشاركة محققين دوليين في قضية «خاشقجي»
«ميركل» تؤكد أن انسحابها من الساحة السياسية لن يضعف موقفها دوليا
محكمة روسية: إلغاء اتفاق تبادل أراض بين الشيشان وانجوشتيا تسبب في احتجاجات
رياضة
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النني يهنئ مارادونا بذكرى ميلاده
بالفيديو.. الليجا تستعرض أهداف ميدو مع سيلتا فيجو
مران الزمالك..تقسيم لاعبي الفريق الأبيض على مجموعتين
رأي
فن
«منير» و«شيرين» و«حماقي» نجوم حفلات «روتانا» بدبي
بالفيديو.. ياسين أحمد السقا يكشف عن رسالة فيلمه القصير «inside out»
إضافة جوائز للجمهور بالدورة الثامنة لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام
«نتفلكس» تشترط عرض فيلم «روما» بتقنية «4k» بمهرجان القاهرة السينمائي
مال وأعمال
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مواطن
الري: اجتماع مع «الجايكا» لمناقشة المشروعات المشتركة
مصر للطيران الناقل الرسمي لمعرض المنتجات المصرية بأربيل
«الضرائب العقارية»: تحصيل 2 مليار جنيه حتى الآن
حوادث وقضايا
إنقاذ 14 سائحا من الغرق بعد غرق مركبهم بمرسى علم
السجن 5 سنوات وغرامة 15 مليون جنيه لأمين شونة اختلس 500 طن قمح بالشرقية
حبس والدة أطفال المريوطية وصديقتها 3 سنوات
رئيس الرقابة الإدارية: إعداد المسودة النهائية لاستراتيجية مكافحة الفساد 2018-2022
تليفزيون
عمرو أديب: علاقة مصر بألمانيا تحسنت بعد أن كانت «سيئة جدا»
موجز التوك شو.. الحكومة تعلن الحرب على المحتكرين.. ومتابعة زيارة «السيسي» لألمانيا.. وظهور شويكار
عمرو أديب يطالب الحكومة بالتطهر من «الموظفين الإخوان»
عمرو أديب يشيد برئيس الوزراء: «الناس مبتشتغلش غير لما تشوف المسؤول فوق دماغها»
أعداد جريدة الشروق
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