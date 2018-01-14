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مصر
جمال مبارك على قوائم توكيلات الشهر العقاري للترشح الرئاسة
تعرف على رانيا المشاط وزير السياحة الجديد
رئيس جامعة الأزهر: «مؤتمر القدس» يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية
البرلمان يوافق على تغيير 4 وزراء.. السياحة والثقافة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
الكوريتان تجريان محادثات على خلفية الألعاب الأوليمبية الشتوية
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات بالضفة ويعتقل 15 فلسطينيا
إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية
رياضة
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رياضة عالمية
هل كان البدري محقا في تقييمه لزيدان مع ريال مدريد؟
سانشيز على أعتاب يونايتد بأغلى راتب في تاريخ الدوري الإنجليزي
مناقشة الترتيبات الخاصة بالسوبر الاماراتي
رأي
فن
الممثل مارك ولبيرج يتبرع بأجره عن إعادة تصوير فيلم لصالح حملة «تايمز آب»
«القضية 23» ينتظر مصيره بقائمة الأوسكار النهائية.. وينافس 8 أعمال مدهشة على خطف الجائزة
الاستوديوهات تفتح أبوابها لاستقبال مسلسلات رمضان مع بداية العام الجديد
22 يناير.. أسامه الخولي وفرقته الموسيقية على مسرح «بيت العود العربي»
مال وأعمال
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مواطن
«والي»: طورنا 6 مؤسسات أطفال بلا مأوى
«مميش»: قناة السويس تسجل رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة خلال الأيام الثلاثة الماضية
«تطوير مصر» تتفاوض مع البنوك لاقتراض مليار جنيه لشراء أرض بالعاصمة الإدارية
حوادث وقضايا
مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارة بطريق «الخارجة - أسيوط»
نقل إعادة محاكمة 9 متهمين في أحداث «مسجد الفتح» إلى طرة
مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة تابعة للتأمين الصحي بطريق «الخارجة - أسيوط»
الإعدام لمتهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث اقتحام قسم كرداسة»
تليفزيون
فيديو.. وكيل النواب: الحكومة الجديدة ستكون «تكنوقراط» بشكل كبير
فيديو.. تامر أمين: السوبر ذهب لمن يستحق.. وكنت أرى ضرورة إلغاء المباراة
عمرو أديب يطالب بتغيير الوزراء «المجهولين والكسلانين»
الليلة.. أبناء كاظم ونانسى وتامر يتنافسون على لقب the Voice Kids
أعداد جريدة الشروق
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