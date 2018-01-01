رئيس مؤسسة حضارية ألمانية كبرى يدعو لاتفاق دولي بشأن الإرث الاستعماري بالمتاحف

اقترح رئيس مؤسسة الإرث الثقافي البروسي بألمانيا، أن يكون هناك اتفاق دولي للتعامل مع الإرث الاستعماري في المتاحف.

وقال هرمان بارتسينجر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»: "يجب ألا يتم ترك المتاحف وحدها في التعامل مع هذه المسألة الصعبة".

وتابع رئيس المؤسسة الثقافية، التي تعد أحد أبرز المؤسسات على مستوى العالم في حفظ التراث الحضاري قائلا: "مثلما تم التعامل مع الممتلكات المنهوبة إبان حقبة الاشتراكية القومية «النازية»، لابد أن يقر المجتمع الدولي مبادئ مشتركة ملزمة"، لافتًا إلى أنه يمكن أن يكون التوصل لاتفاق مع بلدان المنشأ التي تعود إليها المقتنيات أمرًا حاسمًا.

وأشار «بارتسينجر» إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» يمكن أن تقوم بدور مهم في هذا الأمر، وقال إنه يمكن مثلًا عقد مؤتمر دولي على مستوى أوروبي كخطوة أولى.

يشار إلى أن عديد من المتاحف على مستوى العالم لديها مقتنيات من الحقبة الاستعمارية، وفي كثير من الأحيان لا يكون واضحًا الموطن الذي جاءت منه هذه المقتنيات أو إذا ما كان تم الحصول عليها بشكل قانوني أم لا.