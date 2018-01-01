«التضامن»: مليار و342 مليون جنيه في اليوم الأول لصرف المعاشات

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أكثر من مليون مواطن قام بصرف المعاشات من منافذ صرف التأمينات الاجتماعية ومكاتب البريد والصرافة الآلية، اليوم الإثنين، بإجمالي مليار و342 ألف جنيه.

وشكلت وزيرة التضامن، غرفة عمليات مركزية تحت رئاستها؛ لمتابعة صرف المعاشات وتذليل العقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين.

يأتى ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة التضامن عن ضخ 11.6 مليار جنيه داخل منافذ الصرف الآلي التابعة لهيئة التأمينات بصندوقيها الحكومي والعام والخاص، ومكاتب البريد وكذلك البنوك لتغطية 9.4 مليون مواطن صاحب معاش ومستحقا، وسيتم الصرف إلكترونيا كافة المنافذ لتسهيل مهمة الصرف والتخفيف على أصحاب المعاشات.

وقالت والي، إنه تم، اليوم الإثنين، البدء في صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير بدلا من اليوم العاشر في جميع منافذ الهيئة ومكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعي بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط.

وأشارت إلى أن الصرف من البنوك متاح بدءا من الساعة 12 من مساء أمس الأحد، عن طريق ماكينات الصرف الآلي ATM أو شبكة بنوك مصر (123)؛ نظرا للإجازة الرسمية اليوم الإثنين، في البنوك.

وأضافت والي، أنه سيتم فتح جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعة 7 من صباح الإثنين، مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على كل مستحقاته المالية تنفيذا لسياسة الدولة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الهيئة بها أكثر من 500 منطقة ومكتب تأميني تعمل على خدمة أصحاب المعاشات وأسرهم ويتم صرف المعاشات من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين من تلك المنافذ ما يقارب 2 مليون مواطن، ويقوم باقي أصحاب المعاشات والمستفيدين وعددهم يتجاوز 7 ملايين بصرف مستحقاتهم من البنوك ومكاتب البريد المختلفة وبنك ناصر الاجتماعي.