«ترامب»: حان وقت التغيير في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوقت قد حان للتغير في إيران، مشيرًا إلى فشل إيران رغم عقد الاتفاق النووي معها، فضلًا عن قمع النظام لشعبه ونهب ثرواته، وفق قوله.

وأضاف «ترامب»، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، الاثنين: «إيران تفشل على كافة المستويات رغم الاتفاق الرهيب الذي عقدته معها إدارة أوباما»، متابعًا: «الشعب الإيراني العظيم تم قمعه لسنوات عديدة، وهم جائعون من أجل الطعام والحرية».

واستطرد: «فإلى جانب حقوق الإنسان، فإن ثروات الشعب الإيراني منهوبة، لقد حان وقت التغيير».

وكان ترامب قال في تغريدة سابقة اليوم، إن إيران هي الدولة الأولى في رعاية الإرهاب، وتنتهك حقوق الإنسان على مدار الساعة، منتقدًا قطع الإنترنت بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وتشهد عدة مدن إيرانية منذ الخميس الماضي، احتجاجات واسعة ضد الفساد وتدهور الأحوال الاقتصادية في البلاد، اندلعت على إثرها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل 12 شخصًا، وفقًا للتليفزيون الإيراني الرسمي.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!