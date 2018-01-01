تمثال ضخم للسيد المسيح يجذب السياح إلى بلدة بولندية صغيرة

يقع أشهر معلم في بلدة سفيبودزين البولندية بالقرب من الحدود مع ألمانيا، إنه تمثال عملاق للسيد المسيح يقف مفتوح الذراعين.

وقبل سبع سنوات اكتمل بناء التمثال الخرساني البالغ ارتفاعه 36 مترًا، وعند تدشينه في عام 2010 اعتُبر أطول تمثال للمسيح في العالم.

وفيما يتعلق بالارتفاع، فإنه يتجاوز تمثال المسيح في ريو دي جانيرو، بأمتار قليلة، إلا أن تشيده لم يمر مرور الكرام.

إذ يقول الرجل المسؤول حاليًا عن التمثال، القس جان رومانيوك، إنه كان هناك عدة آراء ناقدة تتداول قبل اكتماله، فقد قال البعض إنه من الأفضل استثمار الأموال في دار للمسنين، كما كان هناك نقاش مهم بشأن القيمة الجمالية للتمثال آنذاك، وبحسب البيانات الرسمية، جرى تمويل التمثال من خلال التبرعات أيضًا.

تدير الكنيسة المحلية نزلًا بجوار التمثال، ويقول القس رومانيوك، إن هناك حاليًا خططًا لإقامة المزيد من المباني نظرًا لأن عدد الزوار يتزايد، حيث يفد الكثير من السياح عبر الحدود من ألمانيا.

يبلغ العدد الإجمالي لزوار التمثال الذين جاءوا في مجموعات مسجلة بين 10 آلاف و20 ألف سنويًا، ولكن هذا لا يشمل الزوار الدينيين أو السياح الذين يصلون فرادي.