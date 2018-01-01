نجحت قافلة طبية علاجية مكبرة، نظمتها وزارة الداخلية بمديرية أمن المنيا، في توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج لـ567 مريضًا، بينهم 211 مدنيًا.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد وجه بسرعة تجهيز مكان مناسب بنادي ضباط الشرطة بالمنيا لاستقبال القافلة الطبية التي تم الدفع بها من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والتي ضمت عدة تخصصات مثل: عظام، أنف وأذن، جلدية، باطنة، ومدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، وذلك خلال يومي 30 و31 ديسمبر الماضي.

وقد تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بإجمالي 567، بواقع: 3 ضباط، 275 أفراد، 211 مدني، وتم حجز 30 مريضًا، بمعرفة اللجنة الطبية.

وقد لاقى ذلك استحسان أعضاء هيئة الشرطة على الجهد المبذول الذي تولية وزارة الداخلية لهم.