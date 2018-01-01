مقتل 12 بينهم 10 أمريكيين فى تحطم طائرة بكوستاريكا

أعلنت حكومة كوستاريكا، اليوم، أن طائرة تحطمت فى منطقة غابات قرب شاطئ سياحى مما أدى إلى مقتل عشرة أمريكيين واثنين من الطيارين المحليين.

ووقع الحادث، أمس، فى منطقة جبلية قرب شاطئ بونتا إيسليتا فى إقليم واناكاسته على بعد نحو 230 كيلومترا غربى العاصمة سان خوسيه.

وقال وزير الأمن فى كوستاريكا جوستافو ماتا إنه «لا يوجد أحياء»، مضيفا أن هناك حاجة لتشريح الجثث لتأكيد العدد الإجمالى وهويات الضحايا لأن الجثث احترقت بشدة»، بحسب وكالة رويترز.

من جهته، قال إينيو كوبيو، مدير وكالة الطيران المدنى فى كوستاريكا: إن الطائرة، وهى من طراز سيسنا 280 بى جراند كارافان وتشغلها شركة نيتشر إير المحلية، تحطمت بعد دقائق من إقلاعها لكن لم يحدد المسئولون بعد سبب التحطم.

وأكد كوبيو أن الطائرة اجتازت فحص السلامة منذ قرابة الشهر وحصلت على تصريح بالطيران، مشيرًا إلى أنه على الرغم من سوء الأحوال الجوية فى الصباح التى أجبرت الطيارين على تعديل مسار رحلتهما إلا أنهما طارا بأمان إلى بونتا إيسليتا لنقل الركاب المتوجهين إلى سان خوسيه.

وتظهر فى مقطع مصور لموقع الحادث تم الحصول عليه من وزارة الأمن فى كوستاريكا نيران برتقالية اللون تلتهم كومة من حطام يغطيه السواد فى حين تناثرت أجزاء الطائرة فى منطقة ذات أشجار كثيفة.

بدورها، قالت لورا تشينتشيا التى تولت رئاسة البلاد فى الفترة من 2010 حتى 2014 على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن «أحد الطيارين ابن عمها وتوفى فى الحادث».

وفى واشنطن، أكد مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية موت العديد من المواطنين الأمريكيين، لكنه قال إن الوكالة لن تعلن مزيدا من التفاصيل احتراما للأسر المنكوبة.

وتجتذب بونتا إيسليتا المطلة على ساحل المحيط الهادى فى كوستاريكا السائحين من أمريكا الشمالية وأوروبا بسبب شواطئها البكر ومناظرها الطبيعية الخلابة.