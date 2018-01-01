«جارديان»: بريطانيا تشهد احتجاجات الثلاثاء ضد زيادة أسعار تذاكر القطارات

أعلن الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والنقل البحري البريطاني، اليوم الإثنين، عن تنظيم احتجاجات، غدًا الثلاثاء؛ نظرا لرفع أسعار تذاكر القطارات، وهي زيادة لم تشهدها بريطانيا منذ 5 أعوام.

وقال الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والنقل البحري -حسبما نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية- إن الركاب ذات الدخل المتوسط يدفعون بين 10% و20% من صافي رواتبهم في مقابل السفر بالقطار.

وأضاف الاتحاد أن أسعار التذاكر سترتفع بنسبة 3.4%، وسوف تصل الزيادة إلى 3.6% في الفترات الموسمية، ما يفوق متوسط ارتفاع الأجور في العام الماضي بنسبة 50%.

ويخطط الاتحاد لتنظيم الاحتجاجات في أكثر من 40 محطة قطار ردًا على هذه الزيادة في أسعار التذاكر.

ولفت الاتحاد إلى أن أسعار تذاكر القطارات ارتفعت بنسبة 24.5% منذ أن بدأ القطاع العام في تجميد الأجور منذ عام 2011، وهي الفترة التي ارتفعت فيها رواتب 5 ملايين عامل بما فيهم المدرسين وموظفي الهيئة الوطنية للخدمات الصحية بنسبة تزيد قليلا عن 5%.

ودافعت الحكومة البريطانية والأوساط الصناعية عن ارتفاع أسعار التذاكر باعتباره أمرًا أساسيًا للاستثمار في تحديث السكك الحديدية.