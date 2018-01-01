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«جارديان»: بريطانيا تشهد احتجاجات الثلاثاء ضد زيادة أسعار تذاكر القطارات

لندن - أ ش أ:
نشر فى : الإثنين 1 يناير 2018 - 3:06 م | آخر تحديث : الإثنين 1 يناير 2018 - 3:06 م

أعلن الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والنقل البحري البريطاني، اليوم الإثنين، عن تنظيم احتجاجات، غدًا الثلاثاء؛ نظرا لرفع أسعار تذاكر القطارات، وهي زيادة لم تشهدها بريطانيا منذ 5 أعوام.

وقال الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والنقل البحري -حسبما نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية- إن الركاب ذات الدخل المتوسط يدفعون بين 10% و20% من صافي رواتبهم في مقابل السفر بالقطار.

وأضاف الاتحاد أن أسعار التذاكر سترتفع بنسبة 3.4%، وسوف تصل الزيادة إلى 3.6% في الفترات الموسمية، ما يفوق متوسط ارتفاع الأجور في العام الماضي بنسبة 50%.

ويخطط الاتحاد لتنظيم الاحتجاجات في أكثر من 40 محطة قطار ردًا على هذه الزيادة في أسعار التذاكر.

ولفت الاتحاد إلى أن أسعار تذاكر القطارات ارتفعت بنسبة 24.5% منذ أن بدأ القطاع العام في تجميد الأجور منذ عام 2011، وهي الفترة التي ارتفعت فيها رواتب 5 ملايين عامل بما فيهم المدرسين وموظفي الهيئة الوطنية للخدمات الصحية بنسبة تزيد قليلا عن 5%.

ودافعت الحكومة البريطانية والأوساط الصناعية عن ارتفاع أسعار التذاكر باعتباره أمرًا أساسيًا للاستثمار في تحديث السكك الحديدية.


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