الهند وباكستان يتبادلان قائمة المنشآت النووية

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الإثنين، عن أن الهند وباكستان تبادلتا قائمة بالمنشآت النووية.

وقالت وزارة الخارجية الهندية -في بيان أصدرته اليوم ونقلته وكالة أنباء «إندو إيشيان نيوز سيرفيس» الهندية- إن قائمة المنشآت والمرافق النووية تم تبادلها بموجب اتفاق حظر الهجوم على المنشآت النووية بين الهند وباكستان، وهو الاتفاق الذي وقعته البلدان في نهاية ديسمبر عام 1988، ودخل حيز التنفيذ في 27 يناير 1991، والذي ينص على إعلام البلدين بعضهما البعض بالمنشآت والمرافق النووية التي تدخل ضمن الاتفاق في بداية كل عام.

وأوضح مسئولون بوزارة الخارجية الهندية أن التبادل تم عبر القنوات الدبلوماسية في العاصمتين نيودلهي وإسلام آباد في نفس الوقت.

يذكر أن تبادل اليوم هو التبادل الـ27 على التوالي بين الهند وباكستان منذ عام 1992.