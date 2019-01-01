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مقتل شخصين وفقد 41 جراء انهيار أرضي في اندونيسيا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 10:36 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 10:36 ص

قال مسؤول اندونيسي اليوم الثلاثاء إن شخصين على الاقل لقيا حتفهما فيما لايزال 41 شخصا في عداد المفقودين بعد أن طمر انهيار أرضي 30 منزلا في قرية بإقليم جاوة الغربية في اندونيسيا.

وقال سوتوبو بورو نوجروهوا، المتحدث باسم وكالة التخفيف من حدة الكوارث في اندونيسيا، إن الانهيار الأرضي ضرب قرية سيرناريسمي في منطقة سوكابومي يوم الاثنين في الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وقال نوجروهو: "حتى الساعة 0230 من صباح اليوم الثلاثاء، تضرر 107 أشخاص من الانهيار الأرضي، توفي منهم اثنان وفقد 41آخرون"، مشيرا إلى إصابة ثلاثة اشخاص آخرين بجروح وتشرد 61 .

وأرسلت وكالة إدارة الكوارث المحلية عمال الإنقاذ إلى الموقع كما سيستأنف السكان المحليون عمليات البحث بعد توقف استمر طوال الليل.


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