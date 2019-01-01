وزير دفاع كوريا الجنوبية: يجب على الجيش التحلي بجاهزية القدرة على قيادة العمليات العسكرية

أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي، جونج جيونج-دو، اليوم الثلاثاء أن الحفاظ على السلام وبناء نظام سلام جديد، هما مهام الجيش الموكل من جانب الشعب.

وجاء خطاب الوزير – الذي نقلته وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - بمناسبة رأس السنة الجديدة، وقال فيه: "يبذل جيشنا قصارى جهوده للوفاء بمهامه التاريخية لتحقيق خلو شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وبناء سلام مستدام."

وقال: "على الجيش بناء أرضية حقيقية لتخفيف حدة التوتر العسكري بين الكوريتين وبناء الثقة مع الاحتفاظ بالجاهزية العسكرية المحكمة، من خلال الالتزام باتفاقيات 19 أيلول/سبتمبر العسكرية الموقعة بين الكوريتين."

وأضاف أن على الجيش التحلي بالتجهيزات التي تمكنه من السيطرة على العمليات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بعد استلام حق السيطرة على العمليات العسكرية وقت الحرب من القوات الأمريكية، بالإضافة إلى بناء قوات عسكرية قوية.

وأضاف الوزير الكوري الجنوبي: "يصادف العام الجديد مرور 100 عام على إقامة الحكومة الكورية المؤقتة وحركة النضال المطالبة باستقلال كوريا من الاستعمار الياباني، فلقد وحد أجدادنا قواتهم من أجل استقلال الوطن عندما كان يبدو ذلك مستحيلا وأعلنوا عن تشكيل حكومة مؤقتة، فعزم وشجاعة أجدادنا أصبحت قاعدة لبناء تاريخ المعجزة لبلادنا."