تقرير: نتنياهو يلتقي بومبيو في البرازيل اليوم لبحث الانسحاب الأمريكي من سوريا

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أفاد تقرير إسرائيلي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في برازيليا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وذكرت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلي أن الجانبين سيبحثان مسألة سحب القوات الأمريكية من سورية.

وأشارت القناة إلى أن اللقاء سيُعقد على هامش مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.

يأتي هذا غداة تصريح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على طلب من نتنياهو بسحب القوات الأمريكية من سورية تدريجيا.

وكان ترامب أعلن في ديسمبر الماضي رسميا بدء سحب قوات بلاده من سورية، وقال إن القرار تم اتخاذه "بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش".