أشاد القس ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة تقنين الكنائس، بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالأمس، والخاص بتقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى خدمي.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على فضائية «DMC»، صباح الأحد، إنه «تم تقسيم عدد الكنائس التي في حاجة لتقنين أوضاعها إلى خمس دفعات، كان آخر دفعة بها الـ80 كنيسة التي تم الموافقة على تقنين أوضاعها بالأمس».

وأوضح أنه «قبل هذا القرار كان قد تم تقنين أوضاع 508 كنيسة، وبهذا القرار يصل عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها لمختلف الطوائف إلى 588 كنيسة».

وأضاف أنه «هناك العديد من المعايير التي لابد من توافرها للموافقة على تقنين الكنائس، أهمها تقديم سند الملكية الذي يثبت بأن الكنيسة مملوكة للطائفة، وأن يتم ممارسة الشعائر الدينية بها، بالإضافة إلى ضرورة توافر شهادة السلامة الإنشائية، والتي تؤكد سلامة المبنى».

ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الاثنين، على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى خدمي.

