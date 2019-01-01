«الأوقاف الكويتية»: تقدمنا بطلب للسلطات السعودية لزيادة عدد حجاجنا

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية فريد عمادي اليوم /الثلاثاء/ إنه جرى توقيع عدة اتفاقيات مع السعودية لتيسير خدمات الحجاج، مشيرًا إلى أنه تم تقديم طلب لزيادة النسبة المخصصة للكويت لموسم الحج المقبل.

وأضاف عمادي - في تصريح عقب عودته إلى الكويت قادما من السعودية، على رأس وفد من المعنيين بالحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية - أنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة الحج والعمرة السعودية لاعتماد عدد حجاج الكويت، والعنصر الخدمي المرافق، وغيرها من الترتيبات اللازمة للحجاج.

وتابع أنه تم - أيضًا - توقيع اتفاقية مع مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية لتقديم الخدمات الإضافية والتحسينية للحجاج في المشاعر المقدسة، وتشييد أحدث الخيام وفق النظام الأوروبي المعتمد من الدفاع المدني السعودي.

وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع مكتب الوكلاء الموحد لتسهيل إجراءات وصول الحجاج في مطار الحجاج، وتقديم الخدمات اللازمة لهم لتسريع إجراءات دخول المطار، ومن ثم انتقال الحجاج إلى مسكنهم بمكة المكرمة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أنه تم تقديم عدة طلبات لموسم الحج القادم للسلطات السعودية المعنية بالحج، منها طلب زيادة عدد الحجاج، وزيادة العنصر الخدمي للحجاج، والسماح للحجاج بالدخول عبر مطار مدينة الطائف السعودي، وتمكين المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت من حملة جوازات المادة (17) من أداء الحج والعمرة، مؤكدا أن هذه الطلبات تأتي حرصا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية على تمكين أكبر عدد ممكن من أداء الفريضة لموسم حج هذا العام 1440 هـ.