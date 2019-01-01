رئيس حزب «العمل» الإسرائيلي يعلن انتهاء شراكة «المعسكر الصهيوني» مع حزب ليفني

أعلن آفي جاباي زعيم حزب "العمل" الإسرائيلي اليوم الثلاثاء انتهاء الشراكة مع حزب "الحركة" بزعامة الوزيرة السابقة تسيبي ليفني، وذلك في إطار الحراك الذي تشهده إسرائيل منذ إعلان إجراء انتخابات مبكرة في نيسان/أبريل القادم.

وأسس الحزبان معا "المعسكر الصهيوني"، المنتمي إلى يسار الوسط، في عام 2014 تمهيدا للانتخابات التي جرت في 2015 . ورغم أنهما لم يتمكنا من الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان معسكرهما ثاني أكبر تكتل في البرلمان بـ24 مقعدا.

إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تراجع شعبية التحالف، وأنه قد يفوز بثمانية، أو تسعة مقاعد فقط.

وقال جاباي، في مؤتمر صحفي اليوم، :"كنت آمل، وأعتقد، أن التغيير والشراكة الجديدة سيقودان إلى نمونا، إلى علاقة حقيقية، إلى شراكة متبادلة. إلا أن الجمهور حكيم ويرى أن هذا لم يحدث ونأى بنفسه".

وتمنى جاباي التوفيق لليفني، الذي بدا أنها تفاجأت ونواب المعسكر الصهيوني بالقرار.

وبعد الإعلان بفترة وجيزة، غردت ليفني على موقع "تويتر" للتواصل، :"من الجيد أنه تم تبديد الشكوك، يمكننا أن نركز على التحدي الوطني المهم أمامنا ... ثورة في الانتخابات المقبلة".

ومنذ الإعلان عن الانتخابات المبكرة، تحدث تغييرات على المشهد السياسي في إسرائيل. وكان الوزيران نفتالي بينيت وأيليت شاكيد أعلنا تشكيل حزب يميني جديد يمزج بين الاتجاهين العلماني والديني.