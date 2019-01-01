دراسة: تطبيقات الأندرويد تشارك بيانات المستخدمين مع «فيسبوك»

توصلت دراسة جديدة إلى مشاركة بعض تطبيقات نظام الأندرويد الشائعة، بيانات المستخدمين مع موقع التواصل الاجتماعي العالمي «فيسبوك» دون إذن منهم.

ووجدت الدراسة، التى قامت بها مؤسسة الخصوصية الدولية، بحسب ما ذكرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، أن هناك عدة تطبيقات من بينها تطبيق «تريب أدفايزر»، و«كاياك»، و«سكاي سكانر»، و«ماييفيتنس» ترسل بيانات المستخدمين لـ«فيسبوك».

وتشارك هذه التطبيقات معلومات خاصة، مثل نوعية الجهاز المستخدم للدخول، وتذاكر الطيران، وموعد المغادرة والوصول والمدينة، واهتمامات المستخدمين، ومعلومات عن النوع، والدين، والمصالح، والأنشطة التى تساهم في مساعدة المعلنين للترويج لمنتجاتهم، كما تمد المطورين بمعلومات عن متطلبات المستقبل وفقًا لاهتمامات المستخدم.

وأثارت نتائج الدراسة مخاوف من انتهاك قواعد الخصوصية العامة وحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي من خلال تلك التطبيقات التي تطلب من المستخدمين موافقة صريحة قبل بدء جمع بياناتهم، لذا أصدر موقع «فيسبوك» إصدار جديد محدث يمنح القدرة على تأخير جمع البيانات تلقائيًا عند فتح التطبيق.

وصرح متحدث باسم «فيسبوك»، لمؤسسة الخصوصية الدولية، بأنه يعمل على «مجموعة من التغييرات» التي يمكن أن تعالج القضايا الواردة في التقرير، بالإضافة إلى خدمة مسح سجل البيانات من هذه التطبيقات.