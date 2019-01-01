الدفاع الجزائرية: القضاء على 32 إرهابيا والقبض على 25 آخرين خلال عام 2018

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن عام 2018 شهد القضاء على 32 إرهابيا والقبض على 25 آخرين، فيما سلم 132 إرهابيا أنفسهم للسلطات.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن "سنة 2018 تميزت بنتائج معتبرة في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، من خلال القضاء على 32 إرهابيا وتوقيف 25 آخرين، فيما سلم 132 إرهابيا و22 فردا من عائلات الإرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية مع توقيف 170 عنصر دعم للجماعات الإرهابية".

وأضاف البيان أنه خلال العام الماضي تم كشف وتدمير 499 مخبأ للإرهابيين و 8 ورشات لإعداد المتفجرات إلى جانب استرجاع 707 قطع سلاح بالإضافة إلى 399 خزينة ذخيرة، 52 شريط ذخيرة، 94764 طلقة نارية من مختلف العيارات، 42 قنبلة يدوية، 143 حشوة دافعة، 160 مفجرا، 457 كبسولة خاصة بالمتفجرات و498 مقذوفا.

أما فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فقد تمكنت قوات الجيش خلال السنة الماضية من توقيف 6834 مهاجرا غير شرعي وإحباط 3983 محاولة هجرة غير شرعية.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن مختلف هذه العمليات تمت تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الرامية إلى تعزيز الجهود واليقظة والاستعداد الدائم، بغرض التصدي لكل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد والذود عن سيادتها، مضيفا أن النتائج المحققة تعكس إرادة القيادة لإحباط المخططات الإجرامية وتأكيد احترافية ويقظة وعزيمة أفراد القوات المسلحة على صون المصالح العليا للبلاد وحماية حرمة وسيادة التراب الوطني.