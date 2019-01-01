بابا الفاتيكان يشيد بالأمومة في عظته بمناسبة العام الجديد

أشاد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بالدور الذي تقوم به الأم في المجتمع عندما ألقى عظة أخلاقية بمناسبة العام الجديد خلال قداس بكنيسة القديس بطرس اليوم الثلاثاء.

وأكد زعيم الطائفة الكاثوليكية والتي يبلغ عدد أفرادها 3ر1 مليار شخص في جميع أنحاء العالم أهمية الأمهات وفضيلتي التضحية بالنفس والعطف لديهن في "عالم اليوم الممزق، والذي نكاد نفقد فيه اتجاهاتنا".

وقال البابا إن "عالما ينظر إلى المستقبل بدون نظرة الأم هو عالم تتسم رؤيته بقصر النظر .. ربما يزيد أرباحه لكنه لن يرى فى المستقبل الآخرين كأطفال.. سيجنى الأموال، ولكن ليس للجميع".

وتابع البابا فرنسيس أن "عالما يتم فيه تجاهل حنان الأمومة واعتباره مجرد عاطفة، ربما يكون عالما غنيا من الناحية المادية، لكنه سيكون فقيرا في المستقبل". وأضاف "كم عدد الأشخاص الذين ينسون عاطفة الأم، ويعيشون في غضب مع أنفسهم وفي لامبالاة بالآخرين.. كم عدد الذين، يحزنني قول ذلك، يتفاعلون مع كل شيء وكل شخص بمراراة وحقد؟".