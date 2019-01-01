ممثل كوميدي يخوض انتخابات الرئاسة الأوكرانية

أعلن الممثل الكوميدي الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر إجراؤها في 31 مارس القادم.

وأكد زيلينسكي الأنباء بشأن اعتزامه خوض الانتخابات، وذلك خلال عرض كوميدي بثته محطة "1+1" التليفزيونية الأوكرانية منتصف ليل الأمس - حيث سبق إعلانه الخطاب السنوي التقليدي للرئيس بترو بوروشينكو، والذي بثته المحطة في وقت متأخر عن بقية المحطات الأخرى وبشكل مختصر - حسب ما أفادت صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية على موقعها الإلكتروني.

ويعد زيلينسكي أحد ألمع نجوم الكوميديا في أوكرانيا، ويلعب دور رئيس الجمهورية في المسلسل الكوميدي "خادم الشعب".

ويواجه زيلينسكي (40 عاما) في الانتخابات كلا من بوروشينكو - الذي يترشح لفترة رئاسية ثانية - ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو.

ووفقا لـ"كييف بوست"، فقد حظيت تيموشينكو بنسبة التأييد الأعلى بين الناخبين في استطلاع رأي أجرته في ديسمبر الماضي شركة "سي تارجت" للأبحاث الاجتماعية حول نسبة تأييد المرشحين المحتملين للرئاسة، حيث حصلت على نسبة 12.7% من أصوات المشاركين في الاستطلاع، بينما حل زيلينسكي ثانيا بنسبة 9%.. متفوقا على الرئيس بوروشينكو الذي جاء ثالثا بنسبة 8.6%.