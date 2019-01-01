مقتل أربعة جنود في هجوم جنوب غربى باكستان

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قال مسؤول باكستانى، إن أربعة جنود على الأقل قتلوا وأصيب ستة آخرين في هجوم على مركز تدريب للجيش بأحد الأقاليم الواقعة جنوب غربى باكستان اليوم الثلاثاء.

وذكرت شرطة إقليم بلوشيستان، أن مسلحين هاجموا مركز تدريب للجيش في مقاطعة لورالاي بالإقليم في الصباح، موضحة أن الأمر استغرق من قوات الأمن 10 ساعات للقضاء على المسلحين.

من جانبه، صرح عطا الرحمن، وهو أحد كبار رجال الشرطة بمقاطعة لورالاي "قتل أربعة جنود على الأقل في العملية"، وأصيب ستة آخرين.

وأوضح عطا الرحمن أن اثنين من بين الأربعة مهاجمين كانا يرتدان حزامين ناسفين وكانا يحملان قنابل يدوية وبنادق آلية، وحاولا اقتحام معسكر لورالاي واستهداف قوات الأمن.

وأضاف عطا الرحمن أن حركة "تحريك طالبان باكستان" المحظورة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وأصدر محمد خوراساني المتحدث باسم الحركة بيانا أعلن فيه مسؤوليتها عن الهجوم وتوعد بشن مزيد من الهجمات.