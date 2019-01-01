«إفريقية النواب»: تغييرات إيجابية بشأن «سد النهضة»

قال أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، محمود يحيى، إن اللجنة ستضع خلال الفترة المقبلة جدول زياراتها للدول الخارجية، مشيرا إلى أن اللجنة ستحرص على وضع يحقق التوازن داخل القارة الإفريقية.

وأضاف يحيى، في تصريحات لـ«الشروق»، أنه سيكون هناك دولا لها الأولوية في الزيارة، مثل دول حوض النيل، لافتا إلى أن هناك تحركات على المستوى الداخلي أيضا؛ حيث سيتم التنسيق لعقد لقاء موسع يضم سفراء الدول الإفريقية بمصر.

وأشار إلى أن اللجنة ستنظم أيضا مجموعة زيارات إلى سفارات الدول المختلفة داخل مصر، لافتا إلى أن اللجنة استقبلت السفير الإثيوبي منذ حوالي شهر، وكان اللقاء «مثمرا» وأوضح نقاطا كثيرة، ونعتقد أن هناك تغييرات كثيرة حدثت على أرض الواقع كلها إيجابية فيما يخص موضوع سد النهضة وأشياء أخرى.

ولفت إلى أنهم أكدوا للسفير الإثيوبي أن مصر لن تقف أبدا أمام تنمية أي دولة إفريقية، وخاصة إثيوبيا، وأن مصر مع أي تنمية لأي دولة، ومن حقها إقامة أي مشروع يساعد على تنميتها، لكن لا يكون على حساب مصالح مصر، مضيفا: «والسفير الإثيوبي وافق على هذا الكلام».