تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة٬ محاضرة بعنوان «مدخل لقراءة التراث العربي المسيحي»، تتحدث فيها الكاتبة ضحى عاصي٬ وذلك في السادسة من غدًا الأربعاء.

تتناول المحاضرة التراث العربي المسيحي، باعتباره واحد من أعرق وأقدم أشكال التراث الفكري في العالم منذ ما قبل الإسلام ويشمل جميع بلاد المشرق، كالعراق وسوريا وفلسطين ومصر والأندلس والجزيرة العربية وغيرها، وكان التراث العربي المسيحي سببًا في توحيد المسيحيين العرب بعد انتشار الإسلام والثقافة العربية، التي حلت محل الثقافات المسيحية المحلية كالقبطية والسريانية والآرامية.

ويتميز التراث العربي المسيحي بعشرات الآلاف من المؤلفات في المجالات المختلفة ودراسته لها هدف اجتماعي وثقافي وقومي من حيث تمييز العروبة عن الإسلام وبالتالي تمييز الحضارة العربية عن الحضارة الإسلامية، وإبراز دور المسيحيين في بناء الحضارة العربية، وجعل المسيحيين العرب يعتزون بعروبتهم ويفتخرون بتراثهم العربي.