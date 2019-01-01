تتويج ملك تايلاند رسميا في 4 مايو القادم

أعلن القصر الملكي في تايلاند اليوم الثلاثاء أنه سيتم تتويج الملك ماها فاجيرالونجكورن رسميا في الرابع من شهر مايو القادم.

وقال القصر الملكي - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن احتفالات التتويج لفاجيرالونجكورن (66 عاما) ستعقد في الفترة من 4 إلى 6 مايو، مشيرا إلى أن الملك سيظهر أمام العامة في اليوم الأخير.

وعادة ما تكون الاحتفالات الملكية الكبرى في تايلاند فخمة للغاية، لكن رئيس الوزراء التايلاندي برايث تشان أوشا قال في شهر يونيو من العام الماضي إن فاجيرالونجكورن أعرب عن رغبته في أن يتم تتويجه بطريقة متواضعة نسبيا وبما يتماشى مع التقاليد الملكية في الوقت ذاته.

وأعرب فاجيرالونجكورن عشية رأس السنة الميلادية الجديدة عن تمنياته للشعب التايلاندي بدوام الصحة والسعادة والازدهار كما حثهم على العمل بإخلاص من أجل بلادهم، وذلك في خطاب ألقاه الليلة الماضية وتم نقله على التلفزيون الرسمي.

يشار إلى أن الملك ماها فاجيرالونجكورن هو الابن الوحيد لملك تايلاند الراحل بهوميبول أدولياديج - الذي توفي في أكتوبر من عام 2016 بعد سبعة عقود من اعتلائه للعرش، والملكة سيريكيت، إلى جانب ثلاث بنات. وتخرج في الكلية العسكرية الملكية في كانبيرا باستراليا وعمل ضابطا في الجيش التايلاندي وتدرب مع القوات البريطانية والاسترالية والأمريكية.