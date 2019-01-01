الدولار يتراجع أمام الين واليورو في ختام أقوى عام منذ 2015

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هبط الدولار مقابل الين واليورو أمس الاثنين، وسط تعاملات محدودة في نهاية العام، مع تراجع جاذبية العملة الأمريكية كملاذ آمن بفعل التفاؤل بشأن التقدم الذي تحقق في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

لكن العملة الأمريكية ظلت على مسارها صوب تحقيق أقوى أداء سنوي في ثلاثة أعوام.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات منافسة، بنسبة 0.22 بالمئة يوم الاثنين.

وعلى مدى العام، ارتفع المؤشر 4.4 بالمئة، مسجلا أفضل مكاسبه السنوية بالنسبة المئوية منذ عام 2015.

وسجل الدولار أدنى مستوى في ستة أشهر مقابل العملة اليابانية.

وارتفع اليورو 0.08 بالمئة يوم الاثنين مقابل العملة الأمريكية.

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى تسجيل خسارة نسبتها نحو خمسة بالمئة مقابل الدولار في عام 2018.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.31 بالمئة لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. وخسرت العملة البريطانية نحو ستة بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.