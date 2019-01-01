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«نكست إيرا إنيرجي» تكمل استحواذها على «جالف باور»

أتلانتا (أمريكا) - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 7:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 7:53 م

أعلنت شركة "ساوثرن باور كومباني" الأمريكية للطاقة اتمام صفقة بيع شركة "جالف باور كومباني" التابعة لها إلى شركة "نكست إيرا إنيرجي".

وتشمل الصفقة نقل ملكية شركة "فلوريدا سيتي جاز" وحصص "ساوثرن باور" في شركتي "بلانت أولياندر" و"بلانت ستانتون" إلى "نكست إيرا إنيرجي".

وقال "توماس فانينج" رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ساوثرن كومباني" إن "هذه الصفقة ستعطي قيمة كبيرة لشركة ساوثرن كومباني ولمساهمينا. من خلال تعزيز موقفنا المالي والسماح لنا بتمويل أنشطتنا دون الحاجة إلى زيادة كبيرة في رأس المال فإن قيمة هذه الصفقة تصبح واضحة".

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