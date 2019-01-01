وزيرة الصحة تكشف الجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل للأطباء

كشفت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الجهود التي تبذلها الوزارة نحو تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الطبية، والتي تعد أكثر الخدمات التي تقدم للمواطنين بشكل مباشر وتحمل طابعًا إنسانيًا.

وأضافت وزيرة الصحة، في تصريح للتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أنها أصدرت قرارًا في نهاية يونيو 2018، بشأن التعدي على الأطقم الطبية، يلزم بتحرير المحضر باسم المنشأة الطبية وليس باسم المعتدى عليه.

وأشارت إلى إصدارها قرارًا آخر العام الماضي، بإعفاء الأطباء من الرسوم الدراسية لإجراء الدكتوراه والماجستير والزمالة، في ضوء دعم الدولة لهم، متابعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أيضًا بحضورهم كل المؤتمرات على نفقة الوزارة.

وأكدت أن الوزارة تعمل تهيئة بيئة جيدة للعمل لمقدمي الخدمة الطبية، في كل المستشفيات الجديدة والنموذجية التي تنشأها الدولة، وكذلك الخاصة بالتأمين الصحي، لافتة إلى إعداد برامج تدريبية للأطباء تؤهلهم للسفر إلى الخارج وحضور المؤتمرات العالمية لتعزيز خبراتهم، من المقرر تقديمها خلال يناير الجاري.