إدارة الطاقة: إنتاج الخام الأمريكي يرتفع لمستوى قياسي جديد في أكتوبر

أظهرت بيانات حكومية نُشرت أمس الاثنين، أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بلغ مستوى جديدا هو الأعلى على الإطلاق متجاوزا 11.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري إن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع 79 ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى 11.537 مليون برميل يوميا.

وعدلت الإدارة بياناتها لإنتاج النفط في سبتمبر بالخفض 17 ألف برميل يوميا إلى 11.458 مليون برميل يوميا.

وتجاوز إنتاج النفط الأمريكي المستوى القياسي المسجل في عام 1970، والبالغ 10.04 مليون برميل يوميا، في نوفمبر 2017، وسجل مستويات قياسية مرتفعة شهرية على مدى خمسة أشهر متتالية منذ يونيو.

وزاد الإنتاج إلى 4.7 مليون برميل يوميا في تكساس، و1.37 مليون برميل يوميا في نورث داكوتا و772 ألف برميل يوميا في نيو مكسيكو. وهبط الإنتاج في الحقول البحرية بخليج المكسيك إلى 1.74 مليون برميل يوميا.

في الوقت ذاته، ارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات الثماني والأربعين المتجاورة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 96.7 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر، وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة.

وفي تكساس، أكبر ولاية منتجة للغاز في البلاد، زاد الإنتاج إلى 25.2 مليار قدم مكعبة يوميا مقارنة مع سبتمبر.

ويقابل هذا إنتاج بلغ 22.3 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر 2017.

وفي بنسلفانيا، ثاني أكبر ولاية منتجة للغاز، ارتفع الإنتاج إلى 17.9 مليار قدم مكعبة في أكتوبر، بارتفاع 1.1 بالمئة عن سبتمبر.

ويقابل هذا إنتاج بلغ 14.4 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر 2017.