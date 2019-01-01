الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع «ترامب» تطورات الأوضاع بالمنطقة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

‎وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وتطرقا خلال الاتصال، إلى آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، بهدف التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بها، خاصة في كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن، حيث ثمن الرئيس ترامب في هذا الإطار التحركات المصرية ذات الصلة إقليميًا ودوليًا.

وأضاف السفير بسام راضي، أن الاتصال تطرق كذلك إلى التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيسان أهمية مواصلة العمل لتفعيل التعاون المشترك في عدد من المجالات، لاسيما المجال العسكري وملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك في ضوء التحديات المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وتناول الرئيس أيضاً خلال الاتصال جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، مؤكداً إصرار مصر قيادةً وشعبًا على مواصلة جهودها الحثيثة في هذا الإطار لاقتلاع الإرهاب من جذوره.