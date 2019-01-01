قالت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الإنقاذ تمكنت من انتشال رضيع عمره عشرة أشهر في حالة حرجة من تحت أنقاض مبنى سكني انهار في مدينة ماجنيتاجورسك جنوبي روسيا.

وذكر مصدر بمقر قيادة عمليات الإنقاذ أنه تم نقل الرضيع الى المستشفى.

وانهار المبنى السكني المكون من عشرة طوابق أمس الاثنين، بعد وقوع انفجار عزته السلطات الروسية إلى تسرب للغاز.

وعثر رجال الإنقاذ الذين كانوا يبحثون بين الأنقاض على ثماني جثث على الأقل بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بيد أن مصير أكثر من 35 آخرين في عداد المفقودين لم يتضح بعد.

وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة موقع الحادث أمس الاثنين ، حيث التقى فريق الإنقاذ وزار المصابين في المستشفى.

وفي موقع الانفجار، يقوم 470 شخصا و70 حفارا بالبحث في الانقاض، إلا أن شدة البرودة والتي بلغت 17 درجة تحت الصفر، تعوق عملهم.

وأعلنت وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا، في وقت سابق أمس، أن فرص العثور على أحياء تحت أنقاض المبنى السكني المنهار بسبب انفجار الغاز تتضاءل بمرور الوقت.