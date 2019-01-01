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اليوم.. التضامن تبدأ صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 6:19 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 6:40 ص

تبدأ وزارة التضامن، اليوم الثلاثاء، في صرف معاشات يناير بدلا من 10 يناير بمناسبة أعياد الميلاد، وذلك من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجميع مكاتب البريد.


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