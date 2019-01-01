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تبدأ وزارة التضامن، اليوم الثلاثاء، في صرف معاشات يناير بدلا من 10 يناير بمناسبة أعياد الميلاد، وذلك من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجميع مكاتب البريد.