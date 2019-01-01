العراق: عمليات سامراء تعتقل 5 أشخاص من بينهم اثنان بتهمة الإرهاب

أعلنت قيادة عمليات سامراء العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال خمسة مطلوبين للقضاء من بينهم اثنان بتهمة الإرهاب في إحدى العمليات الأمنية بمدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.

وذكرت القيادة، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أن قوة من قيادة عمليات سامراء اعتقلت متهمين اثنين مطلوبين في قضايا إرهابية في سيطرة الحويش، كما تمكنت القوات في المقر المسيطر الدجيل من إلقاء القبض على 3 مطلوبين وفق مواد قانونية أخرى.

وأشارت إلى أن قوة أخرى تمكنت، خلال تفتيش خط اللاين، من تفجير عبوة ناسفة، في حين عثرت القوات الأمنية في القيادة ذاتها على أوكار لداعش الإرهابية تحتوي على فرش ومواد غذائية في منطقة الرفيعات.

وتشهد بغداد ومدن عراقية أخرى عمليات أمنية مكثفة نتج عنها إلقاء القبض على كثير من الإرهابيين المطلوبين لجهات قضائية عراقية.