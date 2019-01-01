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وفاة صبي بعد إصابته في حادث أثناء احتفال بالألعاب النارية في النمسا

أرشيفية
أرشيفية
فيينا - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 7:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 7:45 م

تسببت الألعاب النارية في وفاة صبي (17 عاما) متأثرا بإصابته أثناء الاحتفالات بالعام الجديد.

وقالت الشرطة اليوم الثلاثاء إن الشاب توفي نتيجة لإصابات خطيرة في الرأس.

وبعد فشل محاولة أولى للصبى لإشعال المفرقعة النارية الكروية الشكل ، حاول إشعالها مجددا، وفقا للشرطة.

إلا أن العبوة النارية التي يبلغ قطرها 15 سنتيمترا انفجرت على الفور، ولم يتمكن المراهق من الابتعاد عن الانفجار.

وبعد تلقي الإسعافات الأولية في سيارة أسعاف، تم نقله إلى مستشفى حيث توفي في وقت لاحق.

وكان الصبي المراهق قد نجح بالفعل في إطلاق خمس قنابل ألعاب نارية في الحفل الخاص بمناسبة العام الجديد في ولاية "النمسا العليا". وكان يهدف إلى إطلاق أكبر قنابل الألعاب النارية عند منتصف الليل، وفقا للشرطة.

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