مدرب يد الأهلي يجتمع بالجهاز الفني لبحث برنامج إعداد الفريق

عقد السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اجتماعا مهما مع الجهاز الفني للفريق؛ لرسم ملامح الفترة المقبلة وإعداد اللاعبين للمنافسة على كل البطولات.

وبحث ماركوفيتش مع عمر شوقي مدير الجهاز، ومحمد عادل المدرب العام، وضع برنامج إعداد مصغر، في ظل توقف مسابقة الدوري؛ بسبب معسكر المنتخب الوطني الذي يخوص منافسات بطولة العالم خلال الأيام القادمة.

وتسلم المدرب السلوفيني تقريرا عن لاعبي الفريق يشمل معدل الأعمار والإحصائيات الخاصة بكل لاعب، وتقريرا آخر عن نظام المسابقات المحلية في مصر، إلى جانب تقرير ثالث عن ارتباطات الفريق الإفريقية، حيث يشارك في بطولة كأس الكؤوس، إلى جانب المنافسة على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي.