الهضيبي: الأحزاب الدينية تميل للإقصاء السياسي وتتخذ العنف منهجا لها

قال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، المتحدث باسم الحزب، إن ثوابت الوفد هي اعتبار أنه بيت الأمة المصرية، ولهذا كان ومازال ضمير الأمة الحي والنابض بثوابته القديمة والمستمرة مع حاضره.

وأضاف، في بيان أصدره اليوم، أن "الوفديون حريصون على استمرار هذه الثوابت مستقبلا من خلال الثبات علي مبدأ استقلال القرار الوطني، وأن الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة".

وأوضح الهضيبي أن حزب الوفد يرى أن الاحزاب السياسية لا بد أن تكون على أساس سياسي وليس ديني؛ لأن الاعتماد على الأيديولوجية الدينية بشكل خاص ومنفرد، أمر يضر بالتنافس السياسي لما يتمتع به الشعب المصري من صبغة روحانية ودينية مميزة، كما أن الأحزاب الدينية تميل إلى الإقصاء السياسي للآخر، وكذلك تتخذ العنف منهاجاً لها، ما يتنافى مع الطبيعة السياسية.

وأشار نائب رئيس الحزب، إلى أنه يرى أن الدولة تجاوزات الأحزاب واعتمدت على الجمعيات والتكتلات والمستقلين، ما يخالف المادة الخامسة من الدستور المصري، والتي تنص على أن الحياة السياسية تقوم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسُلطة.