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فيديو.. وزير شؤون النواب: العملية الشاملة ثأرت لكثير من الشهداء

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 1:21 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 1:21 ص

قدم المستشار عمر مروان، وزير شؤون النواب، خالص تعازيه للسفارة الفيتنامية في ضحايا تفجير أتوبيس المريوطية، ولأسرة المرشد السياحي الذي راح أيضًا ضحية الحادث الإرهابي.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الاثنين، أن العملية الشاملة «سيناء 2018»، أخذت بالثأر لكثير من الشهداء، وأثرها ملموس بالنسبة لكل المواطنين.

ووجه التحية إلى رجال الأمن من القوات المسلحة والشرطة في سيناء وعلى الجبهة الغربية وكل الجبهات التي يحاربون فيها ضد الإرهاب، مشيرًا إلى نجاح قوات إنفاذ القانون في الحد من الجرائم الإرهابية التي شهدت تراجعًا كبيرًا الفترة الأخيرة.

وتعرضت مساء الجمعة الماضية، حافلة سياحية تقل 14 سائحًا فيتنامي الجنسية، لتفجير إرهابي أثناء مرورها بشارع المريوطية بالجيزة، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص؛ المرشد السياحي و3 سائحين وإصابة 11 سائحًا بالإضافة إلى سائق الأتوبيس.


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