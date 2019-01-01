إسلاميون يهاجمون مجمعا للأمم المتحدة في العاصمة الصومالية

قصف متطرفون إسلاميون مجمعا للأمم المتحدة في العاصمة الصومالية مقديشيو بقذائف ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، وذلك وفقا لما ذكرته بعثة الأمم المتحدة في الصومال / يونوصوم، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت البعثة أن سبع قذائف سقطت على المجمع .

واعترفت حركة الشباب الصومالية التي ترتبط بتنظيم القاعدة، بمسؤوليتها عن الهجوم.

وتشن الحركة منذ سنوات هجمات متكررة في الصومال بهدف إقامة دولة إسلامية في الصومال ترتكز على تفسير متشدد للشريعة الإسلامية .

كانت قوات أمريكية وصومالية خاصة قتلت ما لا يقل عن 34 من عناصر حركة الشباب بينهم أربعة قياديين أثناء غارة ليلية في الصومال، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية أول أمس الأحد، وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن جنودا أغاروا على معقل لحركة الشباب في بلدة جليب بمنطقة جوبا الوسطى في جنوب البلاد التي تعانى من الفقر، ليل السبت الماضي.

وتدعم الولايات المتحدة حكومة الصومال، بالإضافة إلى قوة تتألف من 20 ألف رجل تابعة للاتحاد الأفريقي، لمحاربة حركة الشباب.