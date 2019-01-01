يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، وتتكون الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وعلى غرب البحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 11 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 17

دمنهور 10 17

الإسكندرية 09 18

بلطيم 10 19

مطروح 10 17

السلوم 08 16

سيوة 07 18

بورسعيد 11 19

دمياط 12 19

الزقازيق 10 19

الاسماعلية 07 19

السويس 11 19

العريش 08 19

رفح 09 18

رأس سدر 08 19

نخل 02 17

نويبع 14 20

طابا 08 18

كاترين 01 12

الطور 10 21

شرم الشيخ 14 22

الغردقة 12 23

مرسى علم 12 22

الفيوم 09 18

بنى سويف 08 18

المنيا 06 18

أسيوط 07 18

سوهاج 07 19

قنا 07 20

الأقصر 06 21

أسوان 08 22

أبوسمبل 09 21

الوادى الجديد 05 20

شلاتين 14 26

ابو رماد 15 25

راس حدربة 16 23

حلايب 16 23