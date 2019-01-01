محمد هنيدي عن «3 أيام في الساحل»: معمولة بشكل جديد

كشف الفنان محمد هنيدي، عن تفاصيل مسرحيته الجديدة «3 أيام في الساحل»، موضحًا أنه يعود بنص مسرحي تقليدي، بجزئين، مثل المسرحيات التي كانت تعرض سابقًا.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء أمس الاثنين، أن المسرحية من المقرر أن تبدأ في حدود التاسعة مساءً ولن يستمر العرض طويلًا، متابعًا: «زمان كنا بنفتح 10 ونص ونخلص 4 الفجر».

وعقب: «قلنا لأ اللي يتفرج على المسرحية لازم يروح بدري عشان لو عنده شغل الصبح، والناس هتكون في بيتها بدري، السنة دي هنظبط المواعيد، والناس هتشوف حالة مسرح، وخروجة مسرح بجد، ويارب نكون على قد المسؤولية».

وذكر أن المسرحية من إنتاج وإخراج مجدي الهواري، وبمشاركة عدد من الفنانين والفنانات، منهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي ومها أبو عوف وندى موسى.

وأردف أن المسرحية من المقرر أن تخرج في شكل جديد، مضيفًا: «الرواية معمولة بشكل جديد، والديكور بتكنيك جديد جدًا، اللي هيشوفوه هينبسطوا أوي».