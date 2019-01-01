مقتل شاب في كوبنهاجن إثر مشاجرة لمرتادي الحفلات

قالت الشرطة الدنماركية، إن شابا يبلغ من العمر 19 عاما تعرض للطعن وسط كوبنهاجن عشية رأس السنة.

وذكرت الشرطة في بيان، أن الشاب تعرض للهجوم عند تقاطع بالقرب من منطقة نايهافن البحرية المطلة على العاصمة الدنمركية في الساعات الأولى من صباح، اليوم الثلاثاء، بعد مشاجرة بين مرتادي الحفلات.

وتحتضن المنطقة الكثير من الحانات والنوادي الليلية، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين، وفقا للشرطة.

وجاء الهجوم بعد دقائق فقط من طعن شابين آخرين في مكان قريب. وقال كنود هفاس الذي يترأس التحقيقات أنه لا علاقة بين الحوادث.

ولا ترتبط هجمات الطعن بجريمة العصابات في المدينة.