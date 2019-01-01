«توسك» يؤكد ثقته بنجاح رومانيا في رئاسة الاتحاد الأوروبي

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، إنه واثق في قدرة رومانيا على القيام بمهام رئاسة الاتحاد الأوروبي مع توليها الرئاسة الدورية للاتحاد اعتبارا من اليوم ولمدة ستة أشهر مقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "توسك" قوله على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "اتمنى كل التوفيق لرومانيا مع توليكم رئاسة الاتحاد الأوروبي لأول مرة. أنا واثق من أننا نتطلع إلى العمل معكم".

كانت صحيفة "فيلت آم سونتاج" الألمانية قد نقلت يوم 29 ديسمبر الماضي عن "جان كلود يونيكر" رئيس المفوضية الأوروبية قوله، إنه يشك في قدرة رومانيا على القيام بأعباء الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وكان كلاوس يوهانس، رئيس رومانيا، قد قال في 12 نوفمبر الماضي، إن رومانيا غير مستعدة لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي، وأنها تحتاج إلى حكومة جديدة.