ارتباك حركة المرور بسبب كسر ماسورة مياه بوسط الإسكندرية

شهد شارع سليم الأول، بحي وسط الإسكندرية، كسر في ماسورة المياه، مساء اليوم الثلاثاء، على نحو أدى لعرقلة وارتباك حركة المرور بالمنطقة وإثارة غضب السكان والمارة.

انتقلت بهية عبدالفتاح، رئيس حي وسط، والمهندس ياسر يوسف مدير فرع هندسة البلد بشركة مياه الشرب، إلى الشارع لإصلاح الماسورة باستخدام معدات الحفر للكشف عن مصدر التسريب دون حدوث انقطاع للمياه عن المنطقة.

كان حى وسط الإسكندرية، تلقى بلاغًا من غرفة عمليات المحافظة، بتسريب المياه على نحو أدى لعرقلة حركة المرور، وتم إبلاغ إدارة المرور لتيسير الحركة بالشارع؛ تجنباً للتكدس والزحمة، وانتقل المقدم أيمن بيومي، مساعد مدير المرور بمنطقة الجيش، والرائد هيثم عبد العال مدير مكتب الجامعة، وتم فتح حارتى الطريق يمين ويسار منطقة العمل وتسهيل حركة أمام السيارات والمارة.