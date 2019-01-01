استطلاع: الألمان ينظرون بتشكك إلى السفر في عطلات بالطائرة لأسباب بيئية

كشف استطلاع للرأي أن الألمان ينظرون بتشكك متزايد إزاء السفر في عطلات بالطائرة.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 47% من الألمان قالوا إنهم بإمكانهم التصور على المستوى الشخصي التخلي عن ركوب الطائرات خلال الرحلات لأغراض بيئية، بينما ذكر 41% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم غير مستعدين لذلك.

وبحسب الاستطلاع، تخلى 19% من الألمان في الماضي عن ركوب الطائرة للحفاظ على البيئة، بينما ذكر 73% أنهم لم يفعلوا ذلك مطلقا.

وذكر 13% من المشاركين في الاستطلاع أنهم دفعوا ضريبة طوعية لموازنة الانبعاثات الكربونية عن رحلة طيران واحدة على الأقل قاموا بها خلال عام 2018.

وتُستخدم أموال هذه الضرائب الطوعية، على سبيل المثال، في برامج إعادة التشجير.

وفي المقابل، ذكر نحو ثلث الألمان أنهم لا يعرفون شيئا عن هذه الضرائب.

وبحسب الاستطلاع، سافر 43% من الألمان بالطائرة مرة واحدة، على الأقل، العام الماضي لقضاء عطلة، وذكر 31% منهم أنهم شعروا بالاستياء خلال السفر بالطائرة بسبب تأخر في مواعيد الإقلاع أو إلغاء رحلات أو فقدان حقائب.

ورغم الاستياء والتشكك بسبب العواقب على البيئة، يبدو أن الرغبة في السفر بالطائرة ستظل مستمرة لدى الألمان حتى خلال العام الجديد، حيث ذكر 4% فقط من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يريدون السفر بالطائرة لقضاء عطلات خلال عام 2019 على نحو أقل للغاية مقارنة بعام 2018.

وفي المقابل، ذكر 33% من الألمان أنهم يريدون قضاء رحلات أكثر بالطائرة، بينما ذكر 20% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم لا يريدون ركوب الطائرة خلال قضاء العطلات.

وذكر 43% من الألمان أنهم ليس لديهم رأي محدد في ذلك.

أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، وشارك فيه 2047 ألمانيا خلال الفترة من 10 حتى 12 كانون أول/ديسمبر عام 2018.