رئيس الوزراء الكمبودي يهنئ مواطنيه بمناسبة العام الجديد

احتفل المواطنون في العاصمة الكمبودية، بنوم بنه، بالعام الجديد، حيث تابعوا في منتصف الليل العد التنازلي لبدء العام الجديد، على ضفاف نهر تونلي ساب، فيما تصدح الموسيقى وتطلق الألعاب النارية.

وكانت تتلآلأ الأنوار من القصر الملكي بأنوار براقة، وتنبعث أصوات موسيقى البوب الكمبودية من قوارب في النهر.

وذكرت صحيفة "بنوم بنه بوست" اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء هون سين، الذى قاد كمبوديا لأكثر من 30 عاما، أعرب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أطيب أمنياته بالعام الجديد.

وقال هون سين: "نرغب أنا وزوجتي في أن نعرب عن أطيب أمنياتنا إلى الرهبان الموقرين، وجميع المواطنين في الداخل والخارج، والقوات الوطنية التي تقوم بحماية أراضينا على طول الحدود من أجل أن ننعم بالسعادة والازدهار والصحة والنجاح... حظا سعيدا للجميع بمناسبة العام الجديد".

ويشار إلى أن يوم رأس السنة الجديدة هو يوم عطلة عامة في كمبوديا.