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كيم جونج أون يطالب بوقف التدريبات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية

سول - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 3:02 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 3:15 ص

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى وقف التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في خطاب بمناسبة العام الجديد نقلته وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.

وقال كيم، الذي عقد قمة تاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسنغافورة في يونيو، أنه مستعد للقاء الرئيس الأمريكي مجددا في أي وقت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب). 

كما جدد الزعيم الكوري الشمالي التزامه بنزع السلاح النووي ودعا الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات في مقابل ذلك، أثناء محادثات نزع السلاح النووي.


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