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«شوقي» للمواطنين: اصبروا على منظومة التعليم الجديدة

نيفين أشرف :
نشر فى : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 10:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 10:49 م

طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، المصريين بالصبر على منظومة التعليم الجديدة، قائلًا "يا جماعة الصبر طيب".

وقال الوزير، في تصريحات له عبر جروب المعلمون أولًا بالواتس آب، إن الوزارة أدارت المنظومة الجديدة في رياض الأطفال بنجاح، والآن تدير هذا التطوير في المرحلة الثانوية، مضيفًا أنه سيتم عمل كافة التدريبات الخاصة باستخدام التابلت داخل منظومة التعليم، وعمل تدريبات على استخدام السبورات الذكية، التي تم تركيبها في المدارس.

وأوضح شوقي، أنه سيتم توزيع أجهزة التابلت، مجانًا على طلاب الصف الأول الثانوي ومعلميهم والإداريين المستحقين، مشيرًا إلي وجود تأمين اختياري يقدر بمبلغ زهيد يتم دفعه مقابل استلام التابلت؛ لكي يحصل الطالب أو المعلم على جهاز جديد، في حالة فقدان أو إتلاف الجهاز المجاني الأول.

وأضاف: "أما في حالة اختيار عدم دفع التأمين، فسوف يتحمل الطالب أو المعلم تكلفة الحصول على جهاز جديد في حالة فقدان أو إتلاف الجهاز المجاني الأول، وهذا إجراء منطقي ولا يعتبر غرامة لأنه حصل على الجهاز مجانًا".

واختتم الوزير تصريحاته قائلًا: "كل المطلوب هو الثقة والصبر والقادم أفضل بإذن الله".

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