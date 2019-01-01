قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن مصانع القطاع تعمل على استغلال طاقتها المتاحة في خدمة الأهداف التنموية للدولة وتوفير احتياجاتها، مشيرًا إلى مواجهة الدولة تحديًا في المياه، لذلك تم إنتاج صنبور مياه موفرة، وسيتم تعميمها على قطاعات الدولة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن أحد المصانع توصل لإنتاج قطعة موفرة للمياه يتم تثبيتها في الصنابير، وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء، ووافق على تعميمها وطرحها في الأسواق للاستخدام العام، موضحًا أن هذه الصنابير توفر نحو 75% من الكمية المستخدمة من المياه مقارنة بالصنابير العادية.

وذكر أنه تم البدء في مبادرة مع وزارتي الأوقاف والموارد المائية والري، لتجربة الصنابير في 3 مساجد، موضحًا أنه تم مقارنة الاستخدام بين الصنابير الموفرة والأخرى المستخدمة بهذه المساجد في أيام معينة من الأسبوع، وكانت النتيجة توفير ما بين 35 إلى 35 من كمية المياه.