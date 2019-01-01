السفير الفيتنامي بالقاهرة:سنعمل على زيادة السياحة البينية مع مصر

أكدت وزارة السياحة أن السفير الفيتنامي بالقاهرة "دو هوانج لونج"؛شدد على أن الحادث لن يمنعه من العمل على زيادة السياحة البينية بين مصر وفيتنام، موضحا أن السياحة من الملفات الهامة التي ستشهد تعاونا كبيرا مع الوزارة خلال الفترة المقبلة.

و أشاد السفير- وفقا لبيان وزارة السياحة اليوم الاثنين - بالتعامل السريع للحكومة المصرية مع الحادث منذ اللحظة الأولى، وبالتواجد الكامل لوزارتي الصحة والسياحة في كل خطوة ، و ما قدمته وزارة السياحة من ترتيبات لإجراءات تسهيل وصول أسر المتوفين والمصابين من فيتنام إلى مصر، و مرافقتهم طوال فترة إقامتهم والرعاية الطبية التي وفرتها وزارة الصحة للمصابين منذ دخولهم المستشفى وحتى خروجهم منها.

يشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ودعت أمس مجموعة من الفيتناميين الذين أصيبوا في الحادث بمطار القاهرة الدولي في طريق عودتهم لبلادهم بعد أن تماثلوا الشفاء.