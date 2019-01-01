السلطات الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع لمنع وصول المهاجرين من الجنوب

أطلقت السطات الأمريكية الغاز المسيل للدموع في مدينة "تيخوانا" الحدودية الواقعة شمال غرب المكسيك خلال الساعات الأولى من العام الميلادي الجديد وذلك لمنع حوالي 150 مهاجراً من دخول البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 3 قنابل من الغاز تم إطلاقها على الجانب المكسيكي الحدودي بالقرب من شواطيء تيخوانا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها أثّرت على المهاجرين بمن فيهم من الأطفال والنساء والصحفيين.

ونقلت الشبكة عن إدارة حماية الحدود والجمارك الأمريكية قولها في بيان لها إن ملقيي الحجارة كانوا هم الهدف من إطلاق الغاز المسيل للدموع على الجانب المكسيكي، مضيفة أنهم منعوا تقديم لامساعدة للأطفال.

يُشار إلى أن 25 مهاجراً قد تم اعتقالهم خلال هذه الأحداث، حسبما ذكرت الإدارة.