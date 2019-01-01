ماكرون من قصر الإليزيه يطالب الفرنسيين بـ«قبول الواقع»

ــ «لوموند» تعتذر لقرائها عن صورة غلاف شبّْه الرئيس الفرنسى بهتلر

طالب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس، الفرنسيين بقبول الأمر الواقع فى البلاد، معتبرا أن الحكومة الفرنسية يُمكنها القيام بعمل أفضل لتحسين حياة المواطنين، وذلك بعد أسابيع من مظاهرات «السترات الصفراء» احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وقال ماكرون فى خطاب تلفزيونى من قصر الإليزيه بمناسبة «رأس السنة»: يمكننا القيام بعمل أفضل، وعلينا أن نقوم بذلك»، مطالبا الفرنسيين بـ«قبول الواقع»، مضيفا: «دعونا نتوقف عن تشويه صورتنا وعن التظاهر بأن فرنسا بلاد لا يوجد فيها تضامن وحيث يجب دائما إنفاق المزيد».

وجاء خطاب ماكرون فى وقت كانت فيه تجمعات احتجاجية لـ«السترات الصفراء» تحتشد فى باريس ومدن أخرى، عشية الاحتفال بالعام الجديد للمطالبة بمزيد من الإجراءات لصالح الفقراء العاملين، والذى قدرت السلطات الفرنسية عددهم بنحو 250 ألف فرنسى.

وعبر الرئيس الفرنسى عن الآمال بمزيد من «الحقيقة والكرامة والأمل» فى عام 2019، كما أقر بالحاجة إلى تحسين الخدمات العامة، ولا سيما فى المناطق الريفية.

وأوضح الرئيس الفرنسى «نحن نعيش فى واحدة من أكبر الاقتصادات فى العالم، ولدينا بنى تحتية هى من بين الأفضل فى العالم»، مضيفا: «إننا ندفع القليل، أو لا شىء من أجل تعليم أولادنا، ونتلقى طبابة على أيدى أطباء ممتازين بأقل التكاليف».

من جانبها، أشارت صحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن «ماكرون بدا خلال خطابه، مصرا على المضى قدما فى الإجراءات التى اتخذها، دون أن يذكر لفظ «السترات الصفراء خلال الـ 27 دقيقة (مدة الخطاب)، متجاهلا تلك الاحتجاجات التى قسمت البلاد منذ نحو شهرين»، موضحة أن «ماكرون بدا عليه الحدة والهجوم خلال تهنئة الفرنسيين بالعام الجديد».

من جهة أخرى، قدمت إدارة صحيفة «لوموند» الفرنسية اعتذارها عن صورة غلاف العدد الأسبوعى الأخير، التى شبهت الرئيس ماكرون بالزعيم النازى الألمانى أدولف هتلر.

وأثار الغلاف ضجة فى فرنسا، إذ بدا ماكرون فى الصورة صلبا متشددا وراءه خلفية بالألوان البيضاء والحمراء ومن تحته احتجاجات السترات الصفراء فى الإليزيه، وهو ما اعتبره البعض تشبيها صريحا بصور هتلر».

وكتبت «لوموند» فى افتتاحياتها أننا فى مواجهة الانزعاج الناجم عن غلاف العدد الأسبوعى، اعتذرنا للقراء»، مضيفة أن «الاعتراف بالخطأ بالنسبة لأى صحيفة يزيد من حريتها ومصداقيتها».

وتابعت: «لقد تلقينا العديد من رسائل البريد الإلكترونى من القراء الذين عبروا عن رفضهم، بل وغضبهم من غلاف العدد الأخير بتشبيه الرئيس الفرنسى الديمقراطى بديكتاتوريى القرن العشرين، ولا سيما هتلر».